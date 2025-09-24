يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Sweden في Ericsson من SEK 425K لكل year لمستوى JS4 إلى SEK 941K لكل year لمستوى JS8. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Sweden الوسطية yearياً SEK 688K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Ericsson. آخر تحديث: 9/24/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
JS4
SEK 425K
SEK 425K
SEK 0
SEK 0
JS5
SEK 524K
SEK 511K
SEK 10.1K
SEK 2.9K
JS6
SEK 651K
SEK 638K
SEK 7.1K
SEK 5.6K
JS7
SEK 694K
SEK 694K
SEK 806.9
SEK 0
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
