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Elastic
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Elastic الرواتب

نطاق رواتب Elastic يتراوح من $79,600 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ مُوظِّف في الطرف الأدنى إلى $377,750 لـ مهندس برمجيات في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Elastic. آخر تحديث: 7/25/2025

$160K

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مهندس برمجيات
C5 $172K
C6 $230K
C7 $298K
C8 $378K

مهندس برمجيات متكامل

مهندس حلول
C5 $205K
C6 $275K
المبيعات
Median $200K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
مدير المنتج
Median $359K
عالم البيانات
Median $239K
محلل أعمال
$246K
خدمة العملاء
$137K
محلل بيانات
$181K
مدير علوم البيانات
$323K
متخصص تكنولوجيا المعلومات
$247K
قانوني
$167K
عمليات التسويق
$218K
مصمم المنتج
$132K
مدير تصميم المنتج
$328K
مدير المشاريع
$230K
مُوظِّف
$79.6K
محلل أمن المعلومات
$121K
مدير هندسة البرمجيات
$145K
كاتب تقني
$161K
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جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع السهم
RSU

في Elastic، تخضع RSUs لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع السهم
RSU

في Elastic، تخضع RSUs لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (12.50% نصف سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (12.50% نصف سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (12.50% نصف سنوي)

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الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Elastic هو مهندس برمجيات at the C8 level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $377,750. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Elastic هو $218,085.

وظائف مميزة

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