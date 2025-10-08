يتراوح تعويض Cloud Security Architect in United States في Dropbox من $280K لكل year لمستوى IC2 إلى $621K لكل year لمستوى IC5. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Dropbox. آخر تحديث: 10/8/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم ()
المكافأة
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$280K
$178K
$85.6K
$16K
IC3
$365K
$210K
$123K
$31.6K
IC4
$398K
$216K
$129K
$52.6K
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Dropbox، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)