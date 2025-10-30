أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير منتجات في Drizly in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $257,500. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.