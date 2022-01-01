دليل الشركات
DraftKings الرواتب

نطاق رواتب DraftKings يتراوح من $86,028 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ مُوظِّف في الطرف الأدنى إلى $302,625 لـ مدير هندسة البرمجيات في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في DraftKings. آخر تحديث: 8/18/2025

$160K

مهندس برمجيات
L10 $155K
L9 $207K
L8 $253K
L7 $267K

مهندس برمجيات زمرة خلفية

مهندس برمجيات متكامل

مهندس بيانات

مهندس موثوقية الموقع

مدير هندسة البرمجيات
L7 $249K
L6 $303K
مدير المنتج
L8 $205K
L7 $193K

محلل أعمال
Median $112K
عالم البيانات
Median $175K
محلل بيانات
Median $90K
مصمم المنتج
Median $148K
مدير علوم البيانات
$265K
محلل مالي
$159K
التسويق
$124K
مدير البرامج
$92.5K
مُوظِّف
$86K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع السهم
RSU

في DraftKings، تخضع RSUs لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

الأسئلة الشائعة

موارد أخرى