يتراوح متوسط إجمالي تعويض عالم بيانات in Japan في DeNA من ¥8.69M إلى ¥11.86M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في DeNA. آخر تحديث: 12/4/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$62.5K - $75.5K
Japan
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$58.3K$62.5K$75.5K$79.6K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

نحتاج فقط إلى 3 المزيد من عالم بيانات المساهمات في DeNA لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

ما هي المستويات المهنية في DeNA?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في DeNA in Japan تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ¥11,857,795. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في DeNA لوظيفة عالم بيانات in Japan هو ¥8,688,901.

موارد أخرى

