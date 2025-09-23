دليل الشركات
Comcast محلل أمن سيبراني الرواتب

عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Comcast. آخر تحديث: 9/23/2025

متوسط إجمالي التعويضات

₹619K - ₹720K
India
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
₹572K₹619K₹720K₹801K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

₹13.96M

جدول الاستحقاق

15%

سنة 1

15%

سنة 2

15%

سنة 3

15%

سنة 4

40%

سنة 5

نوع الأسهم
RSU + Options

في Comcast، RSU + Options تخضع لجدول استحقاق مدته 5 سنة:

  • 15% يستحق في 1st-سنة (15.00% سنوياً)

  • 15% يستحق في 2nd-سنة (15.00% سنوياً)

  • 15% يستحق في 3rd-سنة (15.00% سنوياً)

  • 15% يستحق في 4th-سنة (15.00% سنوياً)

  • 40% يستحق في 5th-سنة (40.00% سنوياً)

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU + Options

في Comcast، RSU + Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)



الأسئلة الشائعة

Comcast में محلل أمن سيبراني के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹800,714 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Comcast में محلل أمن سيبراني भूमिका के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹571,938 है।

