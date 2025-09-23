يتراوح تعويض عالم بيانات in United States في Comcast من $127K لكل year لمستوى Data Scientist 2 إلى $156K لكل year لمستوى Senior Data Scientist. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $143K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Comcast. آخر تحديث: 9/23/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Data Scientist 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist 2
$127K
$117K
$3.3K
$6.7K
Data Scientist 3
$126K
$111K
$12.1K
$3.3K
Senior Data Scientist
$156K
$125K
$20.5K
$10K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
15%
سنة 1
15%
سنة 2
15%
سنة 3
15%
سنة 4
40%
سنة 5
في Comcast، RSU + Options تخضع لجدول استحقاق مدته 5 سنة:
15% يستحق في 1st-سنة (15.00% سنوياً)
15% يستحق في 2nd-سنة (15.00% سنوياً)
15% يستحق في 3rd-سنة (15.00% سنوياً)
15% يستحق في 4th-سنة (15.00% سنوياً)
40% يستحق في 5th-سنة (40.00% سنوياً)
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Comcast، RSU + Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)