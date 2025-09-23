يتراوح تعويض مهندس برمجيات in United States في Citadel من $405K لكل year لمستوى L1 إلى $608K لكل year لمستوى L5. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $525K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Citadel. آخر تحديث: 9/23/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L1
$405K
$307K
$6.6K
$91K
L2
$427K
$275K
$0
$152K
L3
$542K
$286K
$12K
$244K
L4
$469K
$241K
$0
$228K
المسميات الوظيفية المدرجةإضافة مسمى وظيفي جديد