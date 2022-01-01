دليل الشركات
Ramp الرواتب

تتراوح رواتب Ramp من $76,380 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب خدمة العملاء في الحد الأدنى إلى $595,400 لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Ramp. آخر تحديث: 10/25/2025

Ramp logo
مهندس برمجيات
New Grad Software Engineer $186K
Software Engineer $299K
Senior Software Engineer $409K
Staff Software Engineer $595K

مهندس برمجيات الواجهة الأمامية

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

مصمم منتجات
Median $189K

مصمم تجربة المستخدم

مصمم ويب

موظف توظيف
Median $135K

مدير منتج
Median $275K
التسويق
Median $200K

مدير تسويق المنتج

العمليات التجارية
$149K
محلل أعمال
$261K
خدمة العملاء
$76.4K
عالم بيانات
$161K
الموارد البشرية
$333K
المبيعات
$258K
Cybersecurity Analyst
$291K
مدير هندسة البرمجيات
$269K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Ramp، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Ramp هي مهندس برمجيات at the Staff Software Engineer level بتعويض إجمالي سنوي قدره $595,400. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Ramp هو $259,416.

