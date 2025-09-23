يبلغ مجموع تعويض مدير منتج in United States في Citadel $325K لكل year لمستوى L3. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $350K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Citadel. آخر تحديث: 9/23/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$325K
$220K
$0
$105K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
لم يتم العثور على رواتب
