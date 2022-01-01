Checkr الرواتب

تتراوح رواتب Checkr من $73,630 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب خدمة العملاء في الحد الأدنى إلى $360,000 لمنصب مدير منتجات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Checkr. آخر تحديث: 11/14/2025
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Checkr، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)
25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)
10 years post-termination exercise window after 2 years of employment.
