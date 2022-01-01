دليل الشركات
Checkr
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

Checkr الرواتب

تتراوح رواتب Checkr من $73,630 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب خدمة العملاء في الحد الأدنى إلى $360,000 لمنصب مدير منتجات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Checkr. آخر تحديث: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
مهندس برمجيات
P1 $149K
P2 $171K
P3 $226K
P4 $296K

مهندس البرمجيات الشاملة

مدير هندسة البرمجيات
Median $351K
خدمة العملاء
$73.6K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

87 23
87 23
محلل بيانات
$181K
محلل مالي
$191K
موارد بشرية
$258K
تسويق
$226K
مصمم منتجات
Median $220K
مدير منتجات
Median $360K
مدير برامج
$122K
مسؤول توظيف
Median $172K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Checkr، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

10 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

لديك سؤال؟ اسأل المجتمع.

زر مجتمع ليفلز.فاي للتفاعل مع الموظفين من مختلف الشركات، والحصول على نصائح مهنية، والمزيد.

زر الآن!

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Checkr هي مدير منتجات بتعويض إجمالي سنوي قدره $360,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Checkr هو $205,475.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Checkr

الشركات ذات الصلة

  • Optimizely
  • FullStory
  • Ab Initio Software
  • Axoni
  • Snapdocs
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى