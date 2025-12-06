دليل الشركات
Chainlink Labs
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

Chainlink Labs مهندس برمجيات الرواتب

عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Chainlink Labs. آخر تحديث: 12/6/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$93K - $108K
Argentina
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$82K$93K$108K$119K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

20%

سنة 1

20%

سنة 2

20%

سنة 3

20%

سنة 4

20%

سنة 5

نوع الأسهم
Options

في Chainlink Labs، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 5 سنة:

  • 20% يستحق في 1st-سنة (20.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 2nd-سنة (5.00% ربع سنوي)

  • 20% يستحق في 3rd-سنة (5.00% ربع سنوي)

  • 20% يستحق في 4th-سنة (5.00% ربع سنوي)

  • 20% يستحق في 5th-سنة (5.00% ربع سنوي)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Chainlink Labs in Argentina تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ARS 155,369,494. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Chainlink Labs لوظيفة مهندس برمجيات in Argentina هو ARS 107,061,332.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/chainlink-labs/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.