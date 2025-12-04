دليل الشركات
Ceragon Networks
Ceragon Networks مدير مشاريع الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير مشاريع in Israel في Ceragon Networks من ₪332K إلى ₪463K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Ceragon Networks. آخر تحديث: 12/4/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$106K - $125K
Israel
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$98.9K$106K$125K$138K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Ceragon Networks?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير مشاريع في Ceragon Networks in Israel تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₪463,086. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Ceragon Networks لوظيفة مدير مشاريع in Israel هو ₪332,472.

موارد أخرى

