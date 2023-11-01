دليل الشركات
Ceragon Networks
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

Ceragon Networks الرواتب

نطاق رواتب Ceragon Networks يتراوح من $54,380 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ مهندس برمجيات في الطرف الأدنى إلى $115,407 لـ مدير المشاريع في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Ceragon Networks. آخر تحديث: 8/17/2025

$160K

احصل على الأجر، لا التلاعب

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تزيد عن 30 ألف دولار (وأحياناً 300 ألف دولار+).احصل على تفاوض على راتبك أو مراجعة سيرتك الذاتية بواسطة خبراء حقيقيين - موظفين توظيف يقومون بذلك يومياً.

مهندس كهربائي
$108K
مهندس عتاد
$109K
مدير المشاريع
$115K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
مهندس برمجيات
$54.4K
هل مسمى وظيفتك مفقود؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في فتح الصفحة.


الأسئلة الشائعة

A legmagasabb fizetésű szerep a Ceragon Networks-nél a مدير المشاريع at the Common Range Average level, évi $115,407 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Ceragon Networks-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $108,886.

وظائف مميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Ceragon Networks

شركات ذات صلة

  • PayPal
  • DoorDash
  • Dropbox
  • Netflix
  • Google
  • شاهد جميع الشركات ➜

موارد أخرى