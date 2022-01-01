دليل الشركات
Catalyte
Catalyte الرواتب

متوسط راتب Catalyte هو $79,000 لـ مهندس برمجيات . تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Catalyte. آخر تحديث: 8/24/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $79K

مهندس برمجيات متكامل

الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Catalyte هو مهندس برمجيات بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $79,000. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Catalyte هو $79,000.

