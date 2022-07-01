Koddi الرواتب

تتراوح رواتب Koddi من $78,000 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $174,125 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Koddi . آخر تحديث: 11/25/2025