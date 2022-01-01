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Casebook PBC
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Casebook PBC الرواتب

متوسط راتب Casebook PBC هو $147,735 لـ مهندس برمجيات . تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Casebook PBC. آخر تحديث: 7/31/2025

$160K

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مهندس برمجيات
$148K
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جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع السهم
Options

في Casebook PBC، تخضع Options لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

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الأسئلة الشائعة

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Casebook PBC je مهندس برمجيات at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $147,735. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Casebook PBC je $147,735.

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