BWX Technologies الرواتب

تتراوح رواتب BWX Technologies من $84,660 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس ميكانيكي في الحد الأدنى إلى $155,876 لمنصب مدير مشاريع في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في BWX Technologies . آخر تحديث: 11/21/2025