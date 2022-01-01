دليل الشركات
Brex الرواتب

تتراوح رواتب Brex من $27,078 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب موظف توظيف في الحد الأدنى إلى $630,000 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Brex. آخر تحديث: 8/28/2025

$160K

مهندس برمجيات
L1 $246K
L2 $242K
L3 $286K
L4 $376K
L5 $584K

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

مهندس برمجيات الإنتاج

عالم بيانات
L4 $195K
L5 $395K
مدير منتج
Median $440K

مدير هندسة البرمجيات
L5 $613K
L6 $630K
المبيعات
Median $260K
خدمة العملاء
Median $47.9K
تطوير الأعمال
Median $200K
التسويق
Median $174K
مصمم منتجات
Median $290K
مدير برنامج تقني
Median $278K
مدير العمليات التجارية
$181K
محلل أعمال
$81.3K
محلل مالي
$146K
مدير برنامج
$245K
موظف توظيف
$27.1K
محلل أمن سيبراني
$199K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Brex، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

7 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Brex هي مدير هندسة البرمجيات at the L6 level بتعويض إجمالي سنوي قدره $630,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Brex هو $245,250.

موارد أخرى