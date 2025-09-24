دليل الشركات
Bosch Global
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • محلل بيانات

  • جميع رواتب محلل بيانات

Bosch Global محلل بيانات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض محلل بيانات in Singapore الوسطية في Bosch Global SGD 81.3K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Bosch Global. آخر تحديث: 9/24/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Bosch Global
Data Analyst
Singapore, SG, Singapore
إجمالي سنوي
SGD 81.3K
المستوى
L2
الراتب الأساسي
SGD 71.1K
Stock (/yr)
SGD 0
مكافأة
SGD 10.2K
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
2 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Bosch Global?

SGD 210K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة

ساهم

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض محلل بيانات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل بيانات في Bosch Global in Singapore تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره SGD 83,695. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Bosch Global لوظيفة محلل بيانات in Singapore هو SGD 81,314.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Bosch Global

الشركات ذات الصلة

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى