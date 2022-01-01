دليل الشركات
Celonis
Celonis الرواتب

تتراوح رواتب Celonis من $42,346 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب محلل أعمال في الحد الأدنى إلى $205,800 لمنصب الموارد البشرية في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Celonis. آخر تحديث: 9/9/2025

$160K

مهندس برمجيات
IC1 $69.5K
IC2 $102K
IC3 $120K
IC4 $160K

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

مدير منتج
Median $150K
مهندس مبيعات
Median $170K

محلل أعمال
Median $42.3K
استشاري إداري
Median $200K
مدير هندسة البرمجيات
Median $178K
مصمم منتجات
Median $94.3K
خدمة العملاء
$181K
نجاح العملاء
$201K
مدير علوم البيانات
$89.5K
عالم بيانات
$89.1K
محلل مالي
$63.8K
الموارد البشرية
$206K
التسويق
$88.6K
عمليات التسويق
$90.5K
مدير الشراكات
$131K
مدير برنامج
$164K
مدير مشروع
$159K
موظف توظيف
$111K
المبيعات
$115K
مهندس حلول
$94.5K

مهندس بيانات

مدير برنامج تقني
$201K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Celonis، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Celonis، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوياً)

الأسئلة الشائعة

The highest paying role reported at Celonis is الموارد البشرية at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $205,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Celonis is $119,777.

