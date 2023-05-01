دليل الشركات
Beam
Beam الرواتب

تتراوح رواتب Beam من $22,509 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $71,381 لمنصب الموارد البشرية في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Beam. آخر تحديث: 9/4/2025

$160K

الموارد البشرية
$71.4K
مصمم منتجات
$65.6K
مهندس برمجيات
$22.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
الأسئلة الشائعة

The highest paying role reported at Beam is الموارد البشرية at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $71,381. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Beam is $65,641.

موارد أخرى