يتراوح تعويض مهندس برمجيات in United States في AppLovin من $242K لكل year لمستوى Software Engineer 2 إلى $574K لكل year لمستوى Staff Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $350K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في AppLovin. آخر تحديث: 10/28/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$242K
$176K
$58.3K
$7K
Senior Software Engineer 1
$247K
$193K
$54.8K
$0
Senior Software Engineer 2
$335K
$224K
$108K
$3.8K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
100%
سنة 1
في AppLovin، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 1 سنة:
100% يستحق في 1st-سنة (25.00% ربع سنوي)
