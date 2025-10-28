دليل الشركات
AppLovin
AppLovin مدير منتجات الرواتب

يبلغ مجموع تعويض مدير منتجات in Germany في AppLovin €102K لكل year لمستوى Senior Product Manager 2. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويضات الإجمالية في AppLovin.

متوسط إجمالي التعويضات

€92.9K - €108K
Germany
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
€81.9K€92.9K€108K€119K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Product Manager 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 2
€102K
€90.9K
€0
€11.1K
جدول الاستحقاق

100%

سنة 1

نوع الأسهم
RSU

في AppLovin، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 1 سنة:

  • 100% يستحق في 1st-سنة (25.00% ربع سنوي)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير منتجات في AppLovin in Germany تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €118,890. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في AppLovin لوظيفة مدير منتجات in Germany هو €81,924.

