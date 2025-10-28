يبلغ مجموع تعويض مدير منتجات in Germany في AppLovin €102K لكل year لمستوى Senior Product Manager 2. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في AppLovin. آخر تحديث: 10/28/2025
متوسط إجمالي التعويضات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Product Manager 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 2
€102K
€90.9K
€0
€11.1K
100%
سنة 1
في AppLovin، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 1 سنة:
100% يستحق في 1st-سنة (25.00% ربع سنوي)