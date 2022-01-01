دليل الشركات
Applied Intuition
Applied Intuition الرواتب

نطاق رواتب Applied Intuition يتراوح من $100,500 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ باحث تجربة المستخدم في الطرف الأدنى إلى $483,570 لـ مصمم المنتج في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Applied Intuition. آخر تحديث: 8/7/2025

$160K

مهندس برمجيات
Software Engineer $255K
Senior Software Engineer $313K

مهندس برمجيات متكامل

مُوظِّف
Median $140K
تطوير الأعمال
$218K

الموارد البشرية
$422K
مهندس ميكانيكي
$136K
مصمم المنتج
$484K
محلل أمن المعلومات
$143K
مدير هندسة البرمجيات
$201K
مدير البرامج التقنية
$201K
باحث تجربة المستخدم
$101K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع السهم
Options

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع السهم
Options

الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Applied Intuition هو مصمم المنتج at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $483,570. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Applied Intuition هو $200,940.

