دليل الشركات
Standard Cognition
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

Standard Cognition الرواتب

نطاق رواتب Standard Cognition يتراوح من $130,650 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ عالم البيانات في الطرف الأدنى إلى $316,575 لـ مدير هندسة البرمجيات في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Standard Cognition. آخر تحديث: 8/19/2025

$160K

احصل على الأجر، لا التلاعب

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تزيد عن 30 ألف دولار (وأحياناً 300 ألف دولار+).احصل على تفاوض على راتبك أو مراجعة سيرتك الذاتية بواسطة خبراء حقيقيين - موظفين توظيف يقومون بذلك يومياً.

مهندس برمجيات
Median $190K
عالم البيانات
$131K
مدير هندسة البرمجيات
$317K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
هل مسمى وظيفتك مفقود؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في فتح الصفحة.


جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع السهم
Options

في Standard Cognition، تخضع Options لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

هل لديك سؤال؟ اسأل المجتمع.

زر مجتمع Levels.fyi للتفاعل مع موظفين من شركات مختلفة والحصول على نصائح مهنية والمزيد.

زر الآن!

الأسئلة الشائعة

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Standard Cognition je مدير هندسة البرمجيات at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $316,575. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Standard Cognition je $190,000.

وظائف مميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Standard Cognition

شركات ذات صلة

  • FireEye
  • Modern Health
  • TuSimple
  • Smule
  • PlanGrid
  • شاهد جميع الشركات ➜

موارد أخرى