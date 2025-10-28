دليل الشركات
يتراوح تعويض مدير برامج تقنية in United States في Apple من $226K لكل year لمستوى ICT2 إلى $600K لكل year لمستوى ICT6. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $335K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Apple. آخر تحديث: 10/28/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
ICT2
Junior TPM
$226K
$154K
$51.8K
$20.5K
ICT3
TPM
$222K
$164K
$44K
$14.2K
ICT4
Senior TPM
$322K
$210K
$95.1K
$17.1K
ICT5
$428K
$233K
$153K
$42.2K
Apple logo
+$45K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
أحدث الرواتب المرسلة
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Apple، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (12.50% نصف سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (12.50% نصف سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (12.50% نصف سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (12.50% نصف سنوي)

المسميات الوظيفية المدرجة

إضافة مسمى وظيفي جديد

مدير المشاريع التقنية

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير برامج تقنية في Apple in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $600,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Apple لوظيفة مدير برامج تقنية in United States هو $320,000.

