أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل أمن سيبراني في Apple تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $444,500. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.