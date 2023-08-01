دليل الشركات
Anima
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

Anima الرواتب

الراتب الوسطي في Anima هو $10,727 لمنصب مهندس برمجيات . يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Anima. آخر تحديث: 8/29/2025

$160K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

مهندس برمجيات
$10.7K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


الأسئلة الشائعة

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Anima est مهندس برمجيات at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $10,727. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Anima est de $10,727.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Anima

الشركات ذات الصلة

  • Coinbase
  • Dropbox
  • Tesla
  • Google
  • Spotify
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى