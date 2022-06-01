دليل الشركات
AmTrust Financial الرواتب

نطاق رواتب AmTrust Financial يتراوح من $85,425 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ مهندس برمجيات في الطرف الأدنى إلى $141,365 لـ عالم البيانات في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في AmTrust Financial. آخر تحديث: 8/21/2025

$160K

احصل على الأجر، لا التلاعب

محلل أعمال
$88.2K
محلل بيانات
$119K
عالم البيانات
$141K

مهندس برمجيات
$85.4K
الأسئلة الشائعة

