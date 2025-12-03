دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير هندسة البرمجيات in United States الوسطية في Alarm.com $220K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Alarm.com. آخر تحديث: 12/3/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Alarm.com
Software Engineer
Fairfax, VA
إجمالي سنوي
$220K
المستوى
-
الراتب الأساسي
$153K
Stock (/yr)
$60K
مكافأة
$7.5K
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
8 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Alarm.com?
أحدث الرواتب المرسلة
جدول الاستحقاق

20%

سنة 1

20%

سنة 2

20%

سنة 3

20%

سنة 4

20%

سنة 5

نوع الأسهم
RSU

في Alarm.com، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 5 سنة:

  • 20% يستحق في 1st-سنة (20.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 2nd-سنة (20.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 3rd-سنة (20.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 4th-سنة (20.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 5th-سنة (20.00% سنوياً)

0%

سنة 1

40%

سنة 2

0%

سنة 3

40%

سنة 4

20%

سنة 5

نوع الأسهم
RSU

في Alarm.com، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 5 سنة:

  • 0% يستحق في 1st-سنة (NaN% في كل فترة)

  • 40% يستحق في 2nd-سنة (40.00% سنوياً)

  • 0% يستحق في 3rd-سنة (NaN% في كل فترة)

  • 40% يستحق في 4th-سنة (40.00% سنوياً)

  • 20% يستحق في 5th-سنة (20.00% سنوياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير هندسة البرمجيات في Alarm.com in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $461,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Alarm.com لوظيفة مدير هندسة البرمجيات in United States هو $222,500.

موارد أخرى

