Absa Group
Absa Group مهندس برمجيات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مهندس برمجيات in Czech Republic في Absa Group من CZK 1.77M إلى CZK 2.47M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Absa Group. آخر تحديث: 12/2/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$89.3K - $104K
Czech Republic
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$82.5K$89.3K$104K$116K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في Absa Group?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Absa Group in Czech Republic تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CZK 2,471,641. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Absa Group لوظيفة مهندس برمجيات in Czech Republic هو CZK 1,765,458.

موارد أخرى

