A123 Systems
A123 Systems الرواتب

نطاق رواتب A123 Systems يتراوح من $29,850 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ مهندس برمجيات في الطرف الأدنى إلى $149,250 لـ عالم البيانات في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في A123 Systems. آخر تحديث: 8/12/2025

$160K

مهندس كيميائي
Median $125K
عالم البيانات
$149K
مهندس برمجيات
$29.9K

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في A123 Systems، تخضع منح الأسهم/الحقوق لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في A123 Systems هو عالم البيانات at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $149,250. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في A123 Systems هو $125,000.

