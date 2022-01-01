A123 Systems الرواتب

نطاق رواتب A123 Systems يتراوح من $29,850 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ مهندس برمجيات في الطرف الأدنى إلى $149,250 لـ عالم البيانات في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في A123 Systems. آخر تحديث: 8/12/2025
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في A123 Systems، تخضع منح الأسهم/الحقوق لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)
