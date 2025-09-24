Ericsson的解決方案架構師薪酬 in Canada範圍從JS6級別每yearCA$143K到JS7級別每yearCA$157K。 每year薪酬 in Canada套餐的中位數總計CA$158K。 查看Ericsson總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 9/24/2025
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
JS4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS5
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS6
CA$143K
CA$128K
CA$1.8K
CA$13.2K
JS7
CA$157K
CA$147K
CA$0
CA$9.5K
公司
職級名稱
工作經驗年數
總薪酬
|未找到薪資資料
