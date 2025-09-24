公司目錄
Ericsson
在此工作？ 認領您的公司
    Levels FYI Logo
  • 薪資
  • 解決方案架構師

  • 所有解決方案架構師薪資

Ericsson 解決方案架構師 薪資

Ericsson的解決方案架構師薪酬 in Canada範圍從JS6級別每yearCA$143K到JS7級別每yearCA$157K。 每year薪酬 in Canada套餐的中位數總計CA$158K。 查看Ericsson總薪酬套餐的基本薪資、股票和獎金明細。 最後更新： 9/24/2025

平均 薪酬按 等級
新增薪酬比較等級
等級名稱
總計
基本薪資
股票
獎金
JS4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS5
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS6
CA$143K
CA$128K
CA$1.8K
CA$13.2K
JS7
CA$157K
CA$147K
CA$0
CA$9.5K
查看 2 更多等級
新增薪酬比較等級

CA$226K

獲得應得薪酬，不被愚弄

我們已協商數千個職位機會，並經常實現3萬美元以上（有時超過30萬美元）的薪資增長。讓我們為您協商薪資 或讓您的 履歷得到專業審查 ，由真正的專家 - 每日從事招聘工作的招聘人員為您服務。

最新薪資提交
新增新增薪酬新增薪酬資料

公司

地點 | 日期

職級名稱

標籤

工作經驗年數

總計 / 在該公司

總薪酬

底薪 | 股票(年) | 獎金
未找到薪資資料
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
匯出資料查看職缺

貢獻
職涯等級是什麼 Ericsson?

在您的信箱中獲得已驗證薪資

訂閱已驗證的 解決方案架構師 職位邀請.您將透過電子郵件獲得薪酬詳細分析。 了解更多

本網站受 reCAPTCHA 和 Google 隱私權政策 以及 服務條款 保護。

包含職位

提交新職位

Cloud Architect

常見問題

The highest paying salary package reported for a 解決方案架構師 at Ericsson in Canada sits at a yearly total compensation of CA$178,252. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ericsson for the 解決方案架構師 role in Canada is CA$158,371.

精選職缺

    未找到Ericsson的精選職缺

相關公司

  • NETSCOUT
  • Nokia
  • Ciena
  • Viavi Solutions
  • Konica Minolta
  • 查看所有公司 ➜

其他資源