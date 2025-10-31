StockX in United States的软件工程师薪酬范围从Senior Software Engineer级别的每year$236K到Technical Lead级别的每year$257K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$174K。 查看StockX总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/31/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$236K
$162K
$65.5K
$9.3K
Technical Lead
$257K
$187K
$52K
$18.3K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在StockX，Options采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (6.25% 季度)
25% 归属于 2nd-年 (6.25% 季度)
25% 归属于 3rd-年 (6.25% 季度)
25% 归属于 4th-年 (6.25% 季度)