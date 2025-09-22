公司目录
Reddit 解决方案架构师 薪资

Reddit in United States的解决方案架构师平均总薪酬范围从每year$118K到$168K。 查看Reddit总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/22/2025

平均总薪酬

$134K - $159K
United States
常见范围
可能范围
$118K$134K$159K$168K
常见范围
可能范围

归属时间表

100%

1

在Reddit，股票/股权授予采用1年归属时间表：

  • 100% 归属于 1st- (100.00% 年度)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

在Reddit，股票/股权授予采用4年归属时间表：

  • 25% 归属于 1st- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 2nd- (2.08% 每月)

  • 25% 归属于 3rd- (2.08% 每月)

  • 25% 归属于 4th- (2.08% 每月)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

在Reddit，股票/股权授予采用4年归属时间表：

  • 25% 归属于 1st- (6.25% 季度)

  • 25% 归属于 2nd- (6.25% 季度)

  • 25% 归属于 3rd- (6.25% 季度)

  • 25% 归属于 4th- (6.25% 季度)

Vesting Schedule 100% after year 1.



数据架构师

常见问题

Reddit in United States解决方案架构师职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$167,900。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Reddit in United States解决方案架构师职位的年度总薪酬中位数为$118,260。

