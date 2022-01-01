Reddit的薪资范围从产品设计师职位的年总薪酬$125,899（低端）到软件工程师职位的$874,000（高端）。 Levels.fyi收集来自{{companyName}}现任和前任员工的匿名且经过验证的薪资数据 Reddit. 最后更新： 8/29/2025
100%
年 1
在Reddit，股票/股权授予采用1年归属时间表：
100% 归属于 1st-年 (100.00% 年度)
Vesting Schedule 100% after year 1.
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Reddit，股票/股权授予采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 3rd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 4th-年 (2.08% 每月)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Reddit，股票/股权授予采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (6.25% 季度)
25% 归属于 2nd-年 (6.25% 季度)
25% 归属于 3rd-年 (6.25% 季度)
25% 归属于 4th-年 (6.25% 季度)
