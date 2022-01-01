公司目录
Reddit 薪资

Reddit的薪资范围从产品设计师职位的年总薪酬$125,899（低端）到软件工程师职位的$874,000（高端）。 Levels.fyi收集来自{{companyName}}现任和前任员工的匿名且经过验证的薪资数据 Reddit. 最后更新： 8/29/2025

Reddit标志

$20K

软件工程师
IC2 $159K
IC3 $266K
IC4 $416K
IC5 $478K
IC6 $874K

机器学习工程师

后端软件工程师

全栈软件工程师

产品经理
IC1 $384K
IC3 $211K
IC4 $316K
IC5 $445K
数据科学家
IC3 $206K
IC4 $257K
IC5 $363K

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

产品设计师
IC1 $126K
IC4 $265K
IC5 $339K

用户体验设计师

软件工程经理
Median $515K
销售
IC3 $176K
IC4 $175K
数据科学经理
Median $450K
用户体验研究员
Median $260K
财务分析师
Median $140K
项目经理
Median $145K
招聘专员
Median $145K
会计师
Median $154K

技术会计

数据分析师
$250K
信息技术专员
$210K
项目群经理
$201K
网络安全分析师
$222K
解决方案架构师
$147K

数据架构师

技术项目经理
$176K
归属时间表

100%

1

在Reddit，股票/股权授予采用1年归属时间表：

  • 100% 归属于 1st- (100.00% 年度)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

在Reddit，股票/股权授予采用4年归属时间表：

  • 25% 归属于 1st- (25.00% 年度)

  • 25% 归属于 2nd- (2.08% 每月)

  • 25% 归属于 3rd- (2.08% 每月)

  • 25% 归属于 4th- (2.08% 每月)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

在Reddit，股票/股权授予采用4年归属时间表：

  • 25% 归属于 1st- (6.25% 季度)

  • 25% 归属于 2nd- (6.25% 季度)

  • 25% 归属于 3rd- (6.25% 季度)

  • 25% 归属于 4th- (6.25% 季度)

常见问题

The highest paying role reported at Reddit is 软件工程师 at the IC6 level with a yearly total compensation of $874,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Reddit is $235,959.

