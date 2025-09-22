Reddit in United States的项目群经理平均总薪酬范围从每year$162K到$230K。 查看Reddit总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 9/22/2025
平均总薪酬
在Reddit，股票/股权授予采用1年归属时间表：
100% 归属于 1st-年 (100.00% 年度)
在Reddit，股票/股权授予采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (25.00% 年度)
25% 归属于 2nd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 3rd-年 (2.08% 每月)
25% 归属于 4th-年 (2.08% 每月)
在Reddit，股票/股权授予采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (6.25% 季度)
25% 归属于 2nd-年 (6.25% 季度)
25% 归属于 3rd-年 (6.25% 季度)
25% 归属于 4th-年 (6.25% 季度)
