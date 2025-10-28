Apple in United States的软件工程经理薪酬范围从M1级别的每year$379K到D1级别的每year$1.42M。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$541K。 查看Apple总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/28/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
M1
$379K
$219K
$134K
$26.7K
M2
$552K
$271K
$236K
$44.5K
M3
$800K
$309K
$420K
$70.9K
D1
$1.42M
$354K
$901K
$163K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Apple，RSUs采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (12.50% 半年)
25% 归属于 2nd-年 (12.50% 半年)
25% 归属于 3rd-年 (12.50% 半年)
25% 归属于 4th-年 (12.50% 半年)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
