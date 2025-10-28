Apple in United States的招聘专员薪酬范围从ICT3级别的每year$139K到ICT5级别的每year$305K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$251K。 查看Apple总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/28/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
ICT2
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT3
$139K
$126K
$10.9K
$2.5K
ICT4
$183K
$151K
$22.5K
$9.3K
ICT5
$305K
$189K
$91.7K
$24.4K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
在Apple，RSUs采用4年归属时间表：
25% 归属于 1st-年 (12.50% 半年)
25% 归属于 2nd-年 (12.50% 半年)
25% 归属于 3rd-年 (12.50% 半年)
25% 归属于 4th-年 (12.50% 半年)
