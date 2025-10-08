Thu nhập Kỹ sư phần mềm backend in United States tại Robinhood dao động từ $200K mỗi year cho L1 đến $469K mỗi year cho L4. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $272K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Robinhood. Cập nhật lần cuối: 10/8/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
L1
$200K
$134K
$53.6K
$12.4K
L2
$294K
$180K
$96.2K
$18.5K
L3
$431K
$217K
$190K
$23.4K
L4
$469K
$217K
$230K
$22.7K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Robinhood, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)
100%
NĂM 1
Tại Robinhood, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 1 năm:
100% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng quý)