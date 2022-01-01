Danh bạ công ty
Upstart
Upstart Mức lương

Mức lương tại Upstart dao động từ $142,572 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Thiết Kế Sản Phẩm ở mức thấp đến $448,833 cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Upstart. Cập nhật lần cuối: 11/16/2025

Kỹ Sư Phần Mềm
L3 $145K
L4 $238K
L5 $324K
L6 $449K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
L3 $190K
L4 $289K
L5 $320K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Engineering Manager $343K
Senior Engineering Manager $365K

Quản Lý Sản Phẩm
L5 $339K
L6 $438K
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
Median $438K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
Median $165K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
Median $200K
Nhà Tuyển Dụng
Median $210K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$189K
Nhân Sự
$279K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$143K
Quản Lý Chương Trình
$194K
Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
$185K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$344K
Nhà Đầu Tư Mạo Hiểm
$279K
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Upstart, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Upstart là Kỹ Sư Phần Mềm at the L6 level với tổng thu nhập hàng năm là $448,833. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Upstart là $279,353.

Tài nguyên khác