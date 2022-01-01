Danh bạ công ty
Interactive Brokers
Interactive Brokers Mức lương

Mức lương tại Interactive Brokers dao động từ $11,558 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Chuyên Gia Công Nghệ Thông Tin (IT) ở mức thấp đến $400,000 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Interactive Brokers. Cập nhật lần cuối: 11/25/2025

Kỹ Sư Phần Mềm
L2 $160K
L3 $192K
L4 $205K
L5 $285K
L6 $352K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
Median $280K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $400K

Vận Hành Kinh Doanh
$109K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$116K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$132K
Nhân Sự
$85.4K
Chuyên Gia Công Nghệ Thông Tin (IT)
$11.6K
Pháp Lý
$106K
Tiếp Thị
$106K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$174K
Quản Lý Sản Phẩm
$99.5K
Quản Lý Dự Án
$189K
Lịch Trình Phát Hành

10%

NĂM 1

15%

NĂM 2

15%

NĂM 3

15%

NĂM 4

15%

NĂM 5

15%

NĂM 6

15%

NĂM 7

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Interactive Brokers, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 7 năm:

  • 10% được phát hành trong 1st-NĂM (10.00% hàng năm)

  • 15% được phát hành trong 2nd-NĂM (15.00% hàng năm)

  • 15% được phát hành trong 3rd-NĂM (15.00% hàng năm)

  • 15% được phát hành trong 4th-NĂM (15.00% hàng năm)

  • 15% được phát hành trong 5th-NĂM (15.00% hàng năm)

  • 15% được phát hành trong 6th-NĂM (15.00% hàng năm)

  • 15% được phát hành trong 7th-NĂM (15.00% hàng năm)

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Interactive Brokers là Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm với tổng thu nhập hàng năm là $400,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Interactive Brokers là $160,026.

