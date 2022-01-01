Interactive Brokers Mức lương

Mức lương tại Interactive Brokers dao động từ $11,558 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Chuyên Gia Công Nghệ Thông Tin (IT) ở mức thấp đến $400,000 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Interactive Brokers . Cập nhật lần cuối: 11/25/2025