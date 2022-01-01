Danh bạ công ty
OneTrust
OneTrust Mức lương

Mức lương tại OneTrust dao động từ $11,914 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Tuyển Dụng ở mức thấp đến $323,000 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của OneTrust. Cập nhật lần cuối: 11/28/2025

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $190K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $323K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Kế Toán
$69.7K
Phát Triển Doanh Nghiệp
$232K
Dịch Vụ Khách Hàng
$117K
Thành Công Khách Hàng
$62.5K
Chuyên Gia Công Nghệ Thông Tin (IT)
$72.9K
Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý
$63.2K
Tiếp Thị
$224K
Vận Hành Tiếp Thị
$90.5K
Quản Lý Dự Án
Median $135K
Nhà Tuyển Dụng
$11.9K
Bán Hàng
$159K
Kỹ Sư Bán Hàng
$121K
Quản Lý Tài Khoản Kỹ Thuật
$97.5K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$112K
Nhà Đầu Tư Mạo Hiểm
$62.3K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
Options

Tại OneTrust, Options tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (25.00% hàng năm)

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại OneTrust là Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm với tổng thu nhập hàng năm là $323,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại OneTrust là $106,218.

Tài nguyên khác

