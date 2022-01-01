Danh bạ công ty
Riverbed Technology
Riverbed Technology Mức lương

Mức lương tại Riverbed Technology dao động từ $41,644 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức thấp đến $203,975 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Riverbed Technology. Cập nhật lần cuối: 9/18/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
Median $96K
Quản Lý Sản Phẩm
Median $135K
Kỹ Sư Phần Mềm
$41.6K

Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$204K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

Riverbed Technology的年度总薪酬中位数为$115,500。

