MicroStrategy Mức lương

Mức lương tại MicroStrategy dao động từ $107,100 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Thiết Kế Sản Phẩm ở mức thấp đến $320,000 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của MicroStrategy. Cập nhật lần cuối: 8/31/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
Software Engineer $114K
Senior Software Engineer $146K
Principal Software Engineer $246K
Senior Architect $270K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $320K
Trợ Lý Hành Chính
$141K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$129K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$225K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$107K
Quản Lý Sản Phẩm
$286K
Quản Lý Dự Án
$200K
Bán Hàng
$209K
Kỹ Sư Bán Hàng
Median $263K
Câu hỏi thường gặp

The highest paying role reported at MicroStrategy is Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm with a yearly total compensation of $320,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at MicroStrategy is $208,950.

