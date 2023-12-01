Danh bạ công ty
Fastenal
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Fastenal Mức lương

Mức lương tại Fastenal dao động từ $18,199 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT) ở mức thấp đến $120,600 cho vị trí Bán Hàng ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Fastenal. Cập nhật lần cuối: 8/31/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Chúng tôi đã thương lượng hàng nghìn lời mời việc làm và thường xuyên đạt được mức tăng $30K+ (đôi khi $300K+). Để chúng tôi thương lượng mức lương cho bạn hoặc để CV của bạn được đánh giá bởi các chuyên gia thực thụ - những nhà tuyển dụng làm việc này hàng ngày.

Kỹ Sư Phần Mềm
Median $20.7K

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kế Toán
$33.1K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$60.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Phát Triển Kinh Doanh
$52.3K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$64.3K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$19K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
$18.2K
Bán Hàng
$121K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$25.8K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Fastenal là Bán Hàng at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $120,600. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Fastenal là $33,114.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Fastenal

Công ty liên quan

  • Uber
  • Lyft
  • Facebook
  • Microsoft
  • Amazon
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác