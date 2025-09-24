Danh bạ công ty
Ericsson
Thu nhập Kiến Trúc Sư Giải Pháp in Canada tại Ericsson dao động từ CA$143K mỗi year cho JS6 đến CA$157K mỗi year cho JS7. Gói thu nhập trung vị year in Canada có tổng giá trị CA$158K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Ericsson. Cập nhật lần cuối: 9/24/2025

Trung bình Mức lương theo Cấp độ
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
JS4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS5
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS6
CA$143K
CA$128K
CA$1.8K
CA$13.2K
JS7
CA$157K
CA$147K
CA$0
CA$9.5K
Thông tin mức lương mới nhất
Công ty

Địa điểm | Ngày

Tên cấp bậc

Thẻ

Số năm kinh nghiệm

Tổng / Tại công ty

Tổng thu nhập

Lương cơ bản | Cổ phiếu (năm) | Thưởng
Các cấp bậc nghề nghiệp tại Ericsson?

Chức danh được bao gồm

Cloud Architect

Câu hỏi thường gặp

The highest paying salary package reported for a Kiến Trúc Sư Giải Pháp at Ericsson in Canada sits at a yearly total compensation of CA$178,252. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ericsson for the Kiến Trúc Sư Giải Pháp role in Canada is CA$158,371.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Ericsson

