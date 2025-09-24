Thu nhập Kiến Trúc Sư Giải Pháp in Canada tại Ericsson dao động từ CA$143K mỗi year cho JS6 đến CA$157K mỗi year cho JS7. Gói thu nhập trung vị year in Canada có tổng giá trị CA$158K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Ericsson. Cập nhật lần cuối: 9/24/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
JS4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS5
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS6
CA$143K
CA$128K
CA$1.8K
CA$13.2K
JS7
CA$157K
CA$147K
CA$0
CA$9.5K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
Chức danh được bao gồmGửi chức danh mới