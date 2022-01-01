Danh bạ công ty
Ciena
Ciena Mức lương

Mức lương tại Ciena dao động từ $33,419 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Biên Tập Viên Kỹ Thuật ở mức thấp đến $275,000 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao.

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
P1 $69.7K
P2 $84.9K
P3 $108K
P4 $105K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư mạng

Kỹ sư phần mềm đảm bảo chất lượng (QA)

Embedded Systems Software Engineer

Kỹ Sư Phần Cứng
P1 $67.7K
P3 $105K
P4 $155K

ASIC Engineer

Kỹ Sư Quang Học
Median $83.1K

Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $275K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$86.7K
Dịch Vụ Khách Hàng
$87.3K
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
$139K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$78.9K
Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý
$180K
Marketing
$252K
Kỹ Sư Cơ Khí
$66.8K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
$101K
Bán Hàng
Median $116K
Kỹ Sư Bán Hàng
$150K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$110K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$95.8K
Biên Tập Viên Kỹ Thuật
$33.4K
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Tại Ciena, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

Câu hỏi thường gặp

Tài nguyên khác